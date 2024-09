**No Pilling, No Wrinkles, No Dry Cleaners **

Durability Per Wear: Last 4x Longers than a Cotton Brooks Brothers Dress Shirt with Normal Use.

Machine Washable: Looks New After a 100 Washes

Hydrophobic fibers wick moisture from skin, keeping you sweat free through sudden warmth or heavy activity.

